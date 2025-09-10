Novellino: “Rimpianto Raspadori? Ha chiesto la cessione, il Napoli aveva altre intenzioni"

L'ex allenatore del Napoli Walter Novellino è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli ha faticato molto con il Cagliari solo perché siamo all'inizio della stagione, la condizione atletica non è ottimale, altrimenti avrebbe vinto 3-0. Al di là dei numeri, penso che il Napoli abbia giocatori straordinari che fanno la differenza, del resto è il club che ha operato meglio al calciomercato. Andando avanti così 4-1-4-1 sono convinto che è un modulo che mette in condizione alcuni giocatori, come De Bruyne, che è molto bravo negli inserimenti, di dare il massimo.

Raspadori un rimpianto? È stato il calciatore che ha chiesto di andare via mi pare, il Napoli non si sarebbe mai privato di un giocatore come lui. L’avversaria del Napoli sarà di nuovo l’Inter, anche se mi incuriosisce molto la Roma. Ha un allenatore bravo e determinato come Gasperini, trascinerà i giallorossi a dare sempre il massimo, come fa Conte con gli azzurri”.