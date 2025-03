Novellino: "Schwoch era più forte di Raspadori! Neres? Col Milan a gara in corso"

Walter Novellino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Schwoch? Per me era più forte di Raspadori. Stefan ha fatto il capocannoniere tra Venezia e Napoli, mi ha dato una grande mano, era un grande giocatore ed è una grande persona. Raspadori è più bravo di Schwoch tecnicamente, ma Stefan attaccava la profondità che era una bellezza. Napoli-Milan? Al di là del 3-5-2 il Napoli recupera un giocatore importante come Neres, ma penso che Conte continuerà con Raspadori e Lukaku in attacco. Inizialmente il Napoli giocherà così, Neres è uno che salta l’uomo e crea superiorità, però sono convinto che Conte insisterà sul 3-5-2.

Sandreani? E’ bravissimo, spiega i movimenti ai difensori del Napoli, in questo è molto bravo. Però è Conte che dà l’input più importante, ha tanta voglia di vincere e la trasmette alla squadra. Il Napoli è un po’ sotto l’Inter, ma sono certo che Conte proverà in tutti i modi a vincere il campionato. Rejinders? Straordinario”.