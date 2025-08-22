Novità arbitri, Conte: "Ora più responsabilità, l'anno scorso qualcuno si eclissava…"

Tanti i temi affrontati in conferenza stampa da Antonio Conte, allenatore del Napoli, alla vigilia della prima di campionato in programma domani contro il Sassuolo. Tra questi le novità relative al mondo arbitrale e al Var per il campionato che sta per iniziare.

Gli arbitri parleranno dopo le decisioni e saranno chiamati di più, cosa ne pensa dopo le polemiche di fine campionato?

"Polemiche non nostre, io sollevai il problema durante l'anno, all'ottava-nona partita, ho avuto un riscontro anche della classe arbitrale che non fossero fesserie, ben accetto tutto ciò che arriva e può dare trasparenza, onestà e serenità, qualsiasi cosa che migliori la decisione per me è ben accetta. Meno ombre ci sono ed è un bene per tutti, pure per l'arbitro che ha un lavoro molto duro, è inevitabile che andando di più al monitor e dovendo spiegare a tutti la decisione ci sarà una grande responsabilità e l'accetteremo. Cosa che l'anno scorso... c'era qualcuno che si eclissava".