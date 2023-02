Nuno Gomes: "Napoli impossibile per qualsiasi squadra"

L'ex attaccante Nuno Gomes, un trascorso a Firenze e oggi nell'organigramma del suo club del cuore, il Benfica, ha parlato a Tuttomercatoweb

Sta seguendo la Serie A? Il Napoli ha già in mano lo Scudetto?

"Sì, guardo alcune partite di Serie A e trovo quasi impossibile per una qualsiasi squadra prendere il Napoli. La lotta per i posti in Champions League sarà più emozionante. Juventus e Fiorentina hanno deluso in Campionato ma sono ancora in corsa in coppa e nelle competizioni europee".