Nuovo allenatore, i 4 nomi a sorpresa di Bacconi: “Gotti, Pecchia, Fabregas e Possanzini”

Nel corso di Si Gonfia la Rete su Tele A, l’allenatore e match analyst Adriano Bacconi ha consigliato quattro nomi a sorpresa per la panchina del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Nel corso di Si Gonfia la Rete su Tele A, l’allenatore e match analyst Adriano Bacconi ha consigliato quattro nomi a sorpresa per la panchina del Napoli: “Ho un roster, chiaramente non sono allenatori da 10 milioni di euro l’anno di ingaggio. Il primo, il migliore in Italia per adattabilità, personalità e esperienza è Gotti. Ha fatto una lunga gavetta, ha fatto il secondo a Donadoni e Sarri e poi ha allenato e bene l’Udinese, lo Spezia e ora il Lecce. Il secondo nome che faccio, per conoscenza dell’ambiente, è Pecchia. E’ già stato a Napoli come allenatore e come giocatore e ha fatto un ciclo vincente in una squadra vincente e ambiziosa come il Parma.

Il terzo nome, se si volesse andare su un profilo internazionale ma che ha fatto un’esperienza in Italia, è Fabregas del Como. E’ un allenatore che vuole il possesso palla, ha una grande esperienza internazionale e per un ciclo lungo dove vuoi un tecnico europeo sicuramente potrebbe essere un nome interessante. Se invece scendiamo ancora di categoria, Possanzini. Ho visto giocare il Mantova più volte quest’anno, è un allievo di De Zerbi e in una categoria dove si gioca a calcio la sua squadra è l’unica invece a farlo”.