Occhio a Fabbian, Chiariello: "Può essere lui il vice Anguissa, ha un pregio"

"Il Napoli è vicinissimo a Juanlu Sanchez e a Gutierrez". Comincia così il commento mattutino di Umberto Chiariello su Radio Crc parlando delle ultime mosse di mercato degli azzurri: "Napoli alla spagnola. Quasi pronti gli arrivi degli uomini della fasce. Immagino siano stati due acquisti fortemente voluti da Conte. Zanoli in partenza. Serve accordo sul prezzo. Si stanno limando gli accordi per Miretti, ci si avvicina a una soluzione anche se il Bologna per Zanoli potrebbe mettere sul piatto un altro Under come Fabbian che ha il vizietto del gol e che ha una fisicità maggiore rispetto a Miretti. Il centrocampista che arriverà dovrà essere il sostituto di Anguissa quando Frank partirà per la Coppa d'Africa. Dunque tre acquisti vicini e poi si attenderà che Raspadori parta visto che piace all'Atletico. Nel caso, il Napoli è pronto a giocarsi un altro Jack, ovvero Grealish, ex compagno di De Bruyne. In stand-by leggo che c'è anche Chiesa. Questi sono colpi last minute. Il Napoli è anche su Kevin, esterno d'attacco Under dello Shakhtar, un prospetto molto importante".

Giovanni Fabbian, 22 anni, gioca nel Bologna, società con cui il Napoli ha chiuso l'affare Beukema e con la quale ha trattato a lungo Ndoye, poi andato al Nottingham Forest. Il giovane centrocampista ha caratteristiche specifiche, è molto bravo a inserirsi senza palla, è sempre pericoloso in area avversaria. Si pensa a uno scambio con Zanoli che è nel mirino del ds Sartori: il terzino piace molto a Italiano. Scuola Inter, Fabbian ha segnato 9 gol in 70 presenze con il Bologna: 5 con Thiago Motta, 3 lo scorso anno quando poche volte è stato titolare con Italiano. Il Napoli ci riflette e valuta il suo nome trattandosi di un Under, proprio come Miretti. Dunque non occuperebbe posti nella lista della Serie A.