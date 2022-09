Oddo a Prime: "Il Napoli ha uno dei centrocampi più forti del momento"

Nel post gara di Prime Video, Massimo Oddo ha parlato della squadra di Luciano Spalletti, a punteggio pieno in Champions League.

Il Napoli vince e convince anche a Glasgow, volando in vetta al suo gruppo di qualificazione. Nel post gara di Prime Video, Massimo Oddo ha parlato della squadra di Luciano Spalletti, a punteggio pieno in Champions League: “In questo momento il Napoli è la squadra più in forma del nostro campionato e lo ha dimostrato anche in Europa. In questo momento ha uno dei centrocampi più forti in circolazione e ora stanno venendo fuori anche dei giocatori importanti”.