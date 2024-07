Ogbonna: "Non so se il Napoli può vincere lo scudetto, ma Conte fa miracoli"

Angelo Ogbonna, ex difensore di Juventus e Torino, è intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport parlando tra i vari temi anche del Napoli di Conte: "Conte? Quanto sono felice che sia tornato... Non so se il Napoli possa vincere lo scudetto già ora ma so che se c'è uno che può fare i miracoli è lui".

Sul ritiro: "Non ci penso assolutamente. Ho 36 anni, sto bene fisicamente e di testa, mi alleno con un preparatore. Sono pronto se dovesse arrivare un'offerta. Bisogna sempre esserlo".

Sul futuro: "Chiariamo anche questo: non mi piace parlare di esperienza. Io vorrei continuare a giocare a calcio, quindi prima c'è l'aspetto sportivo, poi il resto. Se mi arrivasse un'offerta valuterei tutto, non ho preclusioni tra Italia, Europa o altri Paesi".