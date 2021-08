Olympiacos, Sokratis su Manolas: "Conosce molto bene il club, vedremo cosa succederà"

Sokratis Papastathopoulos, difensore centrale dell’Olympiacos, è intervenuto ai microfoni di Novasport e ha parlato anche del possibile arrivo di Manolas in Grecia: “Conosco Kostas Manolas da tanti anni. Abbiamo giocato insieme in Nazionale. Kostas conosce molto bene il club, molto meglio di me. Prima dobbiamo concentrarci sulle prossime partite e poi vedremo cosa succederà.”