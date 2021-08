Onofri consiglia Camara: “Calciatore completo e già pronto. Ve lo descrivo”

Claudio Onofri, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Camara e un calciatore completo e già pronto. E' un calciatore del 1997 che già aveva fatto buone cose in Francia all’Ajaccio. Camara è un profilo che può giocare davanti alla difesa in un centrocampo a tre o in una mediana a due. Prende palla, sa giocare e smistare il pallone. E’ bravo anche ad inserirsi, mi piace molto. Berge è più simile a Fabian Ruiz. Ritengo che Camara e Berge siano due giocatori complementari, l’uno non esclude l’altro”.