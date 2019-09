Onofri: "Lozano sa fare tante cose, acquisto eccezionale! Aspettiamo Elmas, su Llorente..."

L'ex giocatore Claudio Onofri ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento in casa azzurra: "Lozano mi colpi immediatamente ai tempi del Pachuca, poi in Olanda si è confermato. Sa dribblare, tirare in porta, sa fare tante cose, è un acquisto eccezionale. Aspettiamo Elmas, sto ragazzo non è male. Il mercato del Napoli è da sette. Llorente è un giocatore vero, avere lui e Milik non è una cosa da girarsi dall'altra parte".