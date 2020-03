Onofri: "Manolas entra nella testa dei compagni. Lobotka? Non mi ha sorpreso"

Claudio Onofri, ex calciatore e opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Manolas è sempre stato un calciatore carismatico. Fin dall'inizio si vedeva che ad ogni errore, suo o dei compagni, risolveva la questione con grande attenzione e con ottima personalità. Come ruolo, potrebbe starci che sia il regista ad entrare nel cervello dei compagni. Manolas riesce a farlo anche se gioca in difesa. Lobotka? Non mi ha sorpreso. Giuntoli trova sempre prospetti che sappiano identificarsi subito con la maglia e con la squadra".