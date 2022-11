Onofri rivela: "Adani mi segnalò un azzurro prima che arrivasse in Europa! Pensai: mamma mia..."

Claudio Onofri, ex allenatore, ha parlato di Lozano a Kiss Kiss Napoli con un retroscena

Claudio Onofri, ex allenatore, ha parlato di Lozano a Kiss Kiss Napoli con un retroscena: "Il primo a segnalarmelo fu Adani quando ancora non giocava in Europa, appena lo vidi pensai: mamma mia che giocatore. Ero entusiasta quando arrivò a Napoli ma per le sue capacità può ancora crescere tanto e fare di più. Me lo aspetto".