Onofri su Lozano: "E' il più completo del Napoli in quel ruolo"

© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri, allenatore e dirigente, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lozano forse è il più completo del Napoli in quel ruolo, perché è capace di dribblare, invitare i compagni con dei buoni passaggi e inserirsi per fare gol.

Pensare allo scudetto per assicurarsi la qualificazione in Champions? Assolutamente sì, ma per come ho visto il Napoli quest’anno credo che ce la possa fare per la prima posizione. Per me il Napoli, se faccio una classifica a livello di dimensione tecnica delle varie rose, lo metto secondo dietro all’Inter e davanti al Milan. Le due squadre che hanno più possibilità di vincere il tricolore sono l’Inter e il Napoli. Non mi accontenterei e credo che il Napoli se la giocherà fino alla fine alla grande, anche se domenica a Verona non sarà una gara facile.

Perché Il Napoli ha perso col Milan? Un po’ di demerito da parte del Napoli e dall’altra il merito del Milan, che costretto a giocare in un modo diverso dal solito l’ha fatto molto bene. Sono episodi che poi diventano determinanti”.