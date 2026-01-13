Open VAR, Di Bello a Doveri: "Il 13 fa un chiaro step on foot". De Marco: "E' codificato, era anche giallo"

vedi letture

Come ogni martedì, arriva il consueto appuntamento con 'Open VAR', il format di DAZN dove vengono analizzati i principali episodi arbitrali dell'ultimo turno di campionato, in questo caso il 20° di Serie A. Si parte con gli audio tra l'arbitro Daniele Doveri e il Var Marco Di Bello il contatto in area tra Rrahmani e Mkhitaryan, che ha portato al calcio di rigore del momentaneo 2-1 dell'Inter contro il Napoli, nel posticipo della 20ª giornata di Serie A.

Doveri: "Buono! Niente là". Interviene il Var: "Aspetta Dani che c'è uno step on foot, fammi controllare. Ti consiglio un on field review per un possibile calcio di rigore. Ti mostro due camere. C'è il 13 che fa un chiaro step on foot", suggerisce a Doveri Di Bello al termine della visione al monitor del direttore di gara. Dopo l'assegnazione del rigore, Doveri spiega in campo a Rrahmani: "Lo prendi in pieno!".

L'ex arbitro Andrea De Marco commenta dagli studi DAZN l'episodio: "E' assolutamente un rigore da concedere. E' uno di quegli episodi codificati, perché si tratta di step on foot. In questo caso il giocatore dell'Inter Mkhitaryan ancipa quello del Napoli, che inevitabilmente gli dà questo pestone. L'arbitro dal campo, probabilmente vista anche la velocità dell'azione, non lo vede e il Var molto bene interviene facendoglielo rivedere. Rrahmani doveva essere ammonito? Intervento imprudente, quindi ci stava il cartellino giallo per il calcioatore del Napoli".