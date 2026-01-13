Open VAR, "Non c'è fallo, la prende di mano!", la ricostruzione del rigore di Buongiorno in Napoli-Verona

Nel corso di 'Open VAR' su DAZN vengono analizzati i principali episodi arbitrali della 19ª giornata di Serie A. Tra questi il rigore concesso al Verona nella sfida al Maradona contro il Napoli.

Sul tocco di mano in area di rigore del Napoli, la sala VAR valuta il tocco di mano di Buongiorno: “Non c’è fallo sul giocatore, nessun fuorigioco. La prende di mano con la sinistra e non la tocca mai di testa“. Viene chiamata l’On-Field Review, che poi porta al penalty: “A seguito di revisione, il numero 4 del Napoli tocca il pallone con il braccio in una posizione punibile”.

L'ex arbitro Andrea De Marco commenta così: “Bisognava capire se ci fosse il fallo di Valentini, hanno valutato come punibile il rigore perché il braccio è molto largo e sopra la spalla. In questo caso la commissione è d’accordo con la valutazione, non c’è fallo”.