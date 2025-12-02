Open VAR, Rocchi smentisce Gasp: “Bravi Massa e VAR, decisione corretta sull’1-0”

Nel corso di OpenVAR, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato dell'epiosdio che ha portato al gol di Neres in Roma-Napoli, con i giallorossi che hanno protestato per un presunto fallo di Rrahmani su Koné ad inizio azione: "Non c'è nessun dubbio, questa decisione meritava un check di 15 secondi perché non c'è nessun grado di punibilità. Non riesco a capire cosa possa essere scattato nella testa di questi ragazzi (riferito al Var, ndr.). Non è rigore e non è mai fallo alla difesa, qui è calcio d'angolo. Se non dai rigore, ma non dai fallo in attacco tutti lo avrebbero accettato. Il fatto che sia un tiro in porta non cambia niente. E' stata una cosa non gestita bene.

Bisogna dire bravo all'arbitro (Massa, ndr.) perché ha diretto veramente bene. Lui vede meglio di tutti, la decisione è corretta. I Var riflettono sull'episodio e lavorano benissimo senza farsi trascinare dall'emotività. Un OFR qui sarebbe stata una decisione sbagliata. Se, dentro l'area di rigore, viene concesso un rigore del genere va tolto".