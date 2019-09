Ora James è importante per il Real Madrid, Florentino Perez: "Lo teniamo in grande considerazione"

In estate James Rodriguez sembrava completamente fuori dai piani del Real Madrid, invece i tanti infortuni occorsi al sodalizio spagnolo in avvio di stagione ha permesso al colombiano di scalare le gerarchie e guadagnarsi la riconferma. Florentino Perez, presidente dei Blancos, ne ha parlato così a margine dell'assemblea dei soci: "James è tornato al Real Madrid e tutti noi sappiamo che è dotato di grandissime qualità. Si tratta di un giocatore che la tifoseria e il club tengono in grandissima considerazione".