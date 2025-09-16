Ordine: "A Milano dicono tutti che il Napoli è la favorita, ma forse vogliono spostare il focus..."

Franco Ordine, giornalista ed opinionista tv, è intervenuto su Televomero nel corso de Il Bello del Calcio parlando tra i vari temi della lotta al vertice in Serie A: "A Milano dicono che naturalmente il Napoli è la squadra favorita, probabilmente lo fanno anche per concentrare le attenzioni. Io vi dico che lascio e prendo solo le ultime parole di Antonio Conte dopo l'ultima partita, cioè che non gli sono piaciuti gli ultimi dieci minuti... perché se lo fai a Firenze va bene così, se lo fai in campo internazionale è diverso".