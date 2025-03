Ordine bacchetta il Milan e consiglia: "Esempio da seguire è il Napoli di Conte!"

Nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Franco Ordine ha analizzato il periodo tormentato in casa Milan, facendo un appello piuttosto controcorrente in vista dell'estate. Queste le sue parole: "A dar retta alle pulsioni di queste ore, di questi giorni scanditi dalla grande depressione vissuta dal mondo Milan, c’è il rischio di assistere, nei prossimi mesi, al più classico e auto-distruttivo repulisti calcistico.

Dinanzi al ripetersi di errori, orrori e omissioni, il ricorso alla frase 'tutti via, ricominciamo da zero' è una costante che si è ripetuta nel calcio italiano ma molto spesso con danni irreparabili sia al bilancio che al rendimento tecnico. A dire il vero c’è, sotto i nostri occhi, un altro esempio di scuola, che dovrebbe suggerire un metodo completamente diverso rispetto a quello reclamato dalla tifoseria e in molti casi cavalcato anche dai media. E riguarda il Napoli di Antonio Conte".