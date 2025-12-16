Ordine: “C'è un'analogia tra Napoli e Milan, ecco quale sarà la finale di Supercoppa"

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Il vero miracolo sono i 31 punti, qualunque altra squadra nelle condizioni in cui è costretto a giocare il Napoli oggi [avrebbe fatto peggio, ndr], senza ricambi e magari forzando il recupero di alcuni infortunati, pensiamo a Lobotka. Avete capito la differenza e toccato con mano la differenza con Meret e Milinkovic-Savic? Nella mia squadra ideale gioca sempre Meret ed eventualmente Milinkovic lo metto in panchina. Ha fatto una parata miracolosa ma c’è un errore sul gol annullato in fuorigioco, il problema di fondo è una squadra che ora nonostante tutto sta dando qualcosina in più del massimo”.

Sulle sconfitte: “Oltre alla sfida del City che voglio escludere, a Bologna e Udine il Napoli ha perso nettamente, poi contro il Torino è fastidiosa e contro il Psv mostra che c’è stato un cortocircuito interno ma da quel cortocircuito è venuto fuori un periodo straordinario. Se il Napoli recupera il 70 % delle risorse questa è una squadra che arriva in fondo”.

Sulla Champions: “Mi ribello alla narrazione che lui perde a tavolino e non si concentra sulla Champions, uno come Conte vuole vincere ovunque”.

Su Napoli-Milan: “C’è una grande analogia tra le due squadre, entrambe hanno tanti indisponibili. Ad oggi il Milan ha recuperato solo Fofana, Leao non si è allenato con la squadra ma partirà. Gimenez rimane a casa e probabilmente resta a casa anche Gabbia. Io penso che il Napoli possa avere questo rimbalzo che troviamo anche in borsa, dal punto di vista dei numeri penso che abbiano gli stessi numeri. Io penso che sarà Napoli-Inter la finale di Supercoppa del 22 Dicembre, l’Inter non ha digerito il modo in cui ha perso la scorsa stagione”.

Su Lukaku: “Più che sul piano tecnico e tattico lui darà un contributo sul piano umano. Con Conte c’è un affetto più umano che professionale, è un cemento che può togliere gli eventuali sprechi all’interno dello spogliatoio, ma quelle piccole crepe che ogni tanto si vedono lui è capace di eliminarle”.