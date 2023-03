Ordine: "Con la Lazio solo un incidente di percorso, non un campanellino d’allarme"

"Il gol dalla distanza di Vecino è anche fortuna, tatticamente la partita contro il Napoli è stata preparata molto bene".

TuttoNapoli.net

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Franco Ordine, giornalista: "Sivori era un po’ pigro, ma quando metteva da parte la pigrizia era uno spettacolo vederlo. Altafini ha avuto un inizio straordinario, obiettivamente, uno di coloro che fa parte della ‘spedizione brasiliana’, quando ti puntava in velocità, ti lasciava indietro di parecchi metri.

Giroud? Ha recuperato. Questa è la prova più difficile della stagione, c’è il ritorno di Antonio Conte in panchina che a molti può sembrare scontato, ma in realtà dà grande emozione alle sue squadre. Secondo me il Tottenham è favorito.