Ordine: "Ecco che scelta farei tra Lucca e Hojlund. Chivu? Già rischia..."

Il giornalista ed opinionista tv Franco Ordine ha rilasciato queste dichiarazioni a’ Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli ha un match complicato con la Fiorentina che, però, non mi ha convinto del tutto nelle prime due giornate di campionato. I viola hanno bisogno di tempo per amalgamarsi, ma c’è un Kean in grande spolvero. Gli allenatori sono preoccupati perché non hanno avuto a disposizione diversi giocatori, se non negli ultimi giorni.

Hojlund o Lucca a Firenze? C’è la Champions che fa da spartiacque. In campionato punterei su Lucca, mentre Hojlund in Champions. Questa scelta, però, non la farei sui portieri. Sceglierei uno tra Meret e Milinkovic-Savic solo in base all’avversario che hai davanti. Buongiorno? Su di lui, visto che non è andato in Nazionale, Conte prenderà una decisione giusta. Juve-Inter? Presto per fare un bilancio. Ma per l’Inter, se dovesse andar male la sfida con la Juve, potrebbe essere un bel guaio per Chivu. De Bruyne? Ancora bisogna stabilire il suo ingresso nelle dinamiche del Napoli”