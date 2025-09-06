Ordine: "In questa stagione al Napoli succederà qualcosa di molto significativo"

Franco Ordine, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale: "Daniel Maldini? Il suo cognome ha creato discussione alle prime convocazioni. Non ha mostrato grande smalto in queste prime partite. Ai tempi, quando Gattuso venne allontanato dal Milan di Paolo Maldini e Leonardo, non si lasciarono in maniera brillante. Se lo ha chiamato, è convinto delle qualità del ragazzo. Gli riconosco questa onestà intellettuale nel giudizio. Meriti e virtù di Gattuso? Il parlare chiaro, che deve precedere il discorso tattico. Bisogna puntare solo ed esclusivamente al risultato, l'unica strada da percorrere fino allo scontro diretto con la Norvegia.

Queste due giornate di campionato hanno dato qualcosa di indicativo. L'assenza di Lukaku nel Napoli non passerà inosservata fino a quando non ci saranno prestazioni di Lucca e Hojlund. Inter? Sperare che il 3-5-2 replichi le prestazione degli anni passati è un'illusione. Chivu deve dare la sua identità alla squadra, dalle prime partite mi sembra che non ci sia la volontà di recepirla. Il tema di fondo è la pigrizia dei giocatori nel recepire il cambiamento. Molto dipenderà, per Milan e Lazio, se Allegri e Sarri riusciranno a tirare fuori il massimo rendimento.

Il Milan è cambiato, ma non abbastanza da poter contendere lo scudetto a Napoli e Inter. Perché laddove era carente in difesa, ha finito per peggiorare la situazione. Io sono sicuro che questa stagione al Napoli succederà qualcosa di molto significativo".