Podcast Ordine pronostica la Serie A: "Napoli avanti, dietro Inter, Juve e Roma"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanã, è stato il giornalista Franco Ordine.

Chi mettere alle spalle del Napoli in un’ipotetica griglia?

“Come griglia al momento vedo avanti il Napoli, dietro Inter, poi Juventus e Roma”.

Che giudizio si può dare sul mercato del Milan?

“Io sono molto critico sul mercato dell Milan perché secondo me il reparto difensivo si è indebolito, il centrocampo si è leggermente migliorato mentre l’attacco resta un punto interrogativo. Ormai abbiamo capito che il sistema sarà il 3-5-2, ma non per un capriccio di Allegri. Quest’ultimo lo dovrà adottare perché i due esterni non sembrano particolarmente all’altezza.

In conclusione dico anche che il Milan ha fatto un affare a non fare lo scambio con la Roma per Dovbyk.

Il voto finale comunque è un 6 stiracchiato, dato che si è smantellata la rosa dell’anno scorso; quella attuale ne ha diciannove di movimento, troppi pochi anche per giocare campionato, Coppa Italia e Supercoppa”.

Hai visto sintonia nello sviluppo delle operazioni?

“Innanzitutto Ibrahimovic in questo mercato è stato molto ai margini. È tornato a fare ciò per cui era stato chiamato, dato che l’anno scorso ha commesso alcuni errori con il Milan Futuro, altro fallimento della passata stagione. Per quanto riguarda Tare, quando è arrivato la cessione di Reijnders era già stata fatta, così come l’acquisto di Ricci. A quel punto aggiungere Modric a centrocampo poteva anche avere senso, ma forse invece che Jashari poteva servire più una mezzala. Si ringrazi in questo senso la litigata a Marsiglia di Rabiot. Infine per la difesa l’anno scorso si sono subiti 69 gol in totale, di cui 43 in campionato. Se quei numeri non vengono abbassati ha poco senso. In difesa sono stati acquistati Estupinan e un ragazzino come Athekame; poi è arrivato De Winter, che è un buon giocatore ma nulla di più. Avrebbe fatto comodo Akanji. Il mercato del Milan insomma è cominciato con Furlani, proseguito con Tare e solo nel finale si è dato ascolto ad Allegri”.