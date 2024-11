Podcast Ordine stronca il Milan: "Non è da Scudetto! E' inaffidabile e già distante dal Napoli"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Franco Ordine, che ha parlato di Milan: "Lo Scudetto? Non è credibile. Prima di tutto perchè va tenuto conto che deve recuperare ancora una partita, è distante dalla vetta e dagli inseguitori del Napoli. Poi sin qui ha dato prova di essere una squadra inaffidabile. E poi imprevedibile e indifendibile".

Mentre sulle mosse in casa Juventus a gennaio, visti anche gli infortuni, ha detto: "Nella Juve il miglioramento lo noto nella narrazione. Noi siamo passati da una Juve che senza mercato, senza le coppe, in testa alla classifica a gennaio con una rosa inferiore dal punto di vista tecnico, siamo passati a una Juve che ha avuto 200 mln di mercato, in cui i risultati sono modesti, perché obiettivamente non ci sono notizie di Douglas Luiz e anche Nico Gonzalez. Se non ci fosse stato Conceicao, Motta sarebbe nei guai. Poi c'è stata la perdita di Bremer, ma avete mai sentito il popolo juventino lamentarsi tanto? La vera differenza è la narrazione rispetto a prima, che è anche un po' tele-guidata. Di sicuro questa gestione ha migliorato nettamente Locatelli, valorizzato qualche giovane che proviene dall'U23, e devo dire che mi è molto piaciuto che in alcune partite pur essendo consapevole di rischiare l'osso del collo è andata in avanti senza curarsi di eventuali effetti negativi. Motta presuntuoso? Chi lo giudica così, lo fa sulla base di una conoscenza ridotta. E' stato sempre così, anche a Genova, ma anche a Bologna".