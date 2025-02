Podcast Orlando: "A Roma per il Napoli sarà dura! Ricordate la partita d'andata?"

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

Dove sono finite società come Juventus e Milan?

"E' peggio il Milan, perché c'è una confusione incredibile, c'è una proprietà lontanissima da come si dovrebbe fare calcio. La Juventus ha sempre gli Agnelli ma c'è una società che cerca di ricostruirsi. C'è un'annata no ma vedo un progetto, nel Milan no. Nella Juve vedo un progetto con giocatori nuovi, giovani, con Motta, magari sbagliato ma era un progetto, nel Milan non vedo tutto questo".

Milan, sembra vicinissimo Gimenez:

"E' un attaccante vero che al Milan è mancato. Morata sarà stato per tanti motivi in un'annata brutta, la più brutta della sua carriera. Abraham non ti può garantire quello che ti può dare Gimenez, che è completo".

Se perde contro l'Empoli, sarebbe giusto esonerare Motta?

"Le pressioni già ci sono, sarebbero talmente forti che anche Giuntoli con un ko farebbe fatica a tenerlo. La vedo difficile la situazione con una sconfitta. Con grande dispiacere, perché sconfesserebbe se stesso, Giuntoli dovrebbe cambiare".

Come vedrebbe Mancini sulla panchina della Juventus?

"Sì, per esperienza, per quello che è stato. E' da tanto che manca in un club ma è uno riconosciuto, il pedigree non manca. Non vedo altre alternative".

Milan-Inter, come lo vede il derby?

"Sulla carta pare un derby segnato. L'Inter sta bene, segna, subisce poco. Al Milan mancherà uno come Fofana che dà equilibrio. Logico che se Theo e Leao sono in giornata...poi esordirà uno come Walker, ma io vedo l'Inter stra-favorita. Anche perché poi c'è Roma-Napoli, con Conte non puoi permetterti passi falsi. Lo scontro diretto per me sarà fondamentale".

E Roma-Napoli?

"Sarà una partita difficile per Conte, già all'andata rischiò. Ranieri l'ha cambiata la Roma, è stato bravo, fai fatica a fargli gol, c'è qualità e ha ridato il sorriso a tanti giocatori. Se il Napoli vuole uscire da Roma bene deve giocare la partita perfetta. Il Napoli è migliorato anche nel gioco ma Ranieri ti fa soffrire"