Podcast Orlando: "Complimenti a Fonseca che ha avuto il coraggio di cambiare schema"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Inter in difficoltà nel derby:

"Faccio i complimenti al Milan, perchè ha interpretato la partita come doveva. E a Fonseca, che ha avuto il coraggio di cambiare schema e si è visto un altro Milan. Ci sta che ci fosse stata un po' di presunzione dopo sei derby vinti. Ci sta che dai qualcosa in meno. L'Inter lo scorso anno lo disse subito che puntava alla seconda stella, quest'anno compete su tutto. Non ne farei un dramma, ma ha trovato di fronte un grande Milan ma ha rischiato anche lei di vincere. E' un campionato difficile quello italiano, ci saranno ora molte più squadre che lotteranno per il titolo".

Fonseca ha salvato la sua posizione?

"Per me era una sorpresa che il Milan fosse in ritardo. Era sistemato male dal punto di vista tattico, ieri ha messo una squadra in campo perfetta. Spero che continui a giocare così".

Che voto dare a Leao?

"Anche il secondo tempo, quando ha fatto bene, ha degli spunti ma non segna. Avessi avuto io la metà delle sue potenzialità mi sarei sentito Superman. Io ci spero ancora in lui, ma più passa il tempo...in un Milan quadrato potrebbe ancora essere un giocatore devastante".

Juventus, Motta "zero" bianconero. Come mai?

"Sono evidenti i problemi. La difesa tiene, ma mi sembra che la squadra fa il suo ma non negli ultimi trenta metri. C'è troppa confusione. Io credo che quando rientra Milik, sarà lui titolare. E' più bravo a fare quello che vuole Motta. Sono troppo prevedibili con Vlahovic. Troppo pochi i tiri, manca imprevedibilità".

Vlahovic forse non è pronto per una big?

"Paradossalmente è stato mandato via Kean dopo anni di tentativi, ma per Motta sarebbe stato perfetto per caratteristiche. Mi dispiace per Vlahovic, ma non sa stoppare il pallone".