Orlando: "Conte? Sensazione è che abbia mollato. Per lui stagione già compromessa"

vedi letture

A Maracana, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando.

Napoli, che ne pensa della 'vacanza' di Conte?

"Credo che debba saper bilanciare le cose Conte. Ossia quando tornano dalle Nazionali, dalla Champions, metti la squadra sotto torchio dal punto di vista fisico, li ci vuole anche un po' di buonsenso. Conte è questo, ma con tanti impegni e giocatori sottoposti a fatiche, potrebbe esserci un allenamento differenziato. lo ho la sensazione che abbia mollato. Nella testa di Conte la stagione è già compromessa, cosa che non è per il presidente, che sta provando giustamente a salvarla".



Oggi Yildiz quanto vale?

"Se Lucca quasi 40, lui almeno 70 mln. E' vero, deve dimostrare ancora certe qualità, ma in una Juve così non è facile giocare. In una squadra come si deve, tutto il suo talento viene fuori".