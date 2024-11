Podcast Orlando: "Ecco la chiave di Napoli-Atalanta. Per me gli azzurri sono favoriti"

L'ex calciatore Massimo Orlando ha detto la sua a TMW Radio, durante Maracanà, sui temi di giornata.

Milan, si va verso un'altra esclusione:

"Leao non sta dimostrando niente e non sta facendo niente per tornare ad esser un giocatore importante. Ha atteggiamenti da un giocatore che se ne frega. Conviene a gennaio liberarsi del giocatore, non si può andare ogni settimana con certi discorsi. Se non ci credi più, te ne devi liberare. Il problema però non è solo Leao ma tutto il Milan che gioca male, messo male in campo. Le colpe principali le ha il tecnico, che avrei già mandato via prima di Leao. Ditemi se il Milan dopo dieci giornate può essere in questa situazione in campionato".

Ad oggi, considerando il lavoro che è stato fatto, per gioco e impatto sul gruppo e tattico dico Baroni meglio di Motta. Giusto?

"Io ho detto che la Juve aveva bisogno di tempo, ma se la Juve non ha tempo, come dicono tutti, i risultati dicono che Motta sta facendo male. I problemi li dovrà risolvere lui. Per me il mercato non è stato eccezionale, gli mancano uomini, ma Baroni cosa deve dire? E' partito anche lui con grande difficoltà ambientali, scetticismo, quindi bisogna battergli le mani, gioca un bel calcio e ottiene risultati. Finora ha fatto un capolavoro".

Che messaggio manderebbe a Motta ora?

"Deve trovare un undici titolare, cambia troppo spesso. E se non ha giocatori che gli piacciono e gli servono per il suo gioco, deve avere il coraggio di chiedere ancora qualcosa di diverso. Oggi è così in difficoltà che chiunque può batterla. Non è per niente contento di Vlahovic, che i gol li ha pure fatti, non sarei stupito se ci fosse un cambio in quella posizione a gennaio, con il serbo allo United e Zirkzee alla Juve".

Napoli-Atalanta, quale la chiave di questa partita?

"Conte ha una rosa attrezzata per il campionato. L'Atalanta gioca un grande calcio, che ha spesso messo in difficoltà il Napoli. Penso che la difesa del Napoli possa fare la differenza. E davanti al suo pubblico vedo difficile che il Napoli lasci punti".