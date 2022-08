Orlando: “Il Napoli e Kvaratskhelia meritano la copertina di questa giornata”

All’interno del pomeriggio di Maracanà a commento della seconda giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio l’ex calciatore ed allenatore Massimo Orlando.



Massimo, dacci il tuo tema libero su questa giornata di campionato…

“Ho commentato Hellas-Napoli e gli azzurri mi hanno impressionato. Ora ci si poggia meno su Insigne e si sfrutta di più la parte opposta. Kvara è un giocatore che attacca bene l’area di rigore. Non possiamo non dare la copertina a lui e al Napoli, che nonostante abbia visto partenze importanti ha ancora giocatori importanti come Lobotka ed Anguissa in mediana e ha Kim dietro. Non sarà Koulibaly, ma sembra promettente. Nove gol in due partite sono tanti, meritano attenzione”.