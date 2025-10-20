Orlando s'interroga sul mercato: "Oltre De Bruyne e Hojlund quali top sono arrivati?"
Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.
Serie A, in testa diverse squadre. Che livello è?
"E' stato deprimente questo fine settimana. La paura del risultato sta condizionando tutti. E siamo appena alla settima giornata. C'è un'aspettativa che condiziona il gioco, non c'è stata una giocata che sia una. Anche Milan-Fiorentina è stata brutta. Hanno sbagliato tanti passaggi, se non ci si mette in testa che prima di tutto bisogna giocare bene, poi è difficile andare avanti".
Napoli, mancavano diversi giocatori ed è arrivato il ko:
"Onestamente abbiamo salutato come un grande mercato il suo, ha allungato la rosa però Lucca onestamente non è ancora a certi livelli. La sensazione è che il Napoli, quando ha delle assenze, diventa molto più facile da incontrare. Qualche responsabilità ce l'ha anche l'allenatore, è vero, ha delle difficoltà quando deve inventare qualcosa, per via delle assenze. A parte De Bruyne, quale il giocatore straordinario arrivato? Giusto Hojlund, ma per il resto per ora...".
Milan e Inter, chi ha dato il messaggio più forte al campionato?
"Vedo bene l'Inter, è cambiata rispetto a Inzaghi. Metto i nerazzurri davanti al Napoli ora, poi il Milan perchè Allegri ci sa fare e giocano una volta a settimana. Leao però non ha giocato bene. Punta l'uomo, no a tutti questi colpi di tacco...".
Era rigore quello del Milan?
"II VAR non doveva intervenire. A termini di regolamento quindi non era rigore".
Juve, cosa fare con Tudor?
"Ha due partite e forse poi saluta. Col Como, che sta diventando una certezza, gioca un bel calcio, la Juve non è mai entrata in partita. La soluzione è sempre palla a Vildiz e Conceicao, che vengonos empre raddoppiati. Non ha gioco, non ha centrocampo, non ha un regista, non ha un'idea, non riesce a costruire dal basso. Vlahovic oggi deve giocare, David non si è ancora inserito. Una Juve così pare da ottavo-decimo posto".
Chi al suo posto?
"Andrei su Spalletti, ma è ancora sofferente per la Nazionale. Se lui si sente pronto però, potrebbe essere la soluzione più corretta".
