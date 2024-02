Orrico: "ADL ha confuso Hollywood con il Maradona"

L'allenatore Corrado Orrico è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento vissuto in stagione dal Napoli.

"Il Napoli ha già cambiato tre allenatori. Bisognava prendere delle prime scelte dopo aver perso Spalletti che tra i migliori al mondo. Era un'eredità pesante. Io chiamo Luciano lo sciamano. I calciatori sono gli stessi, ma sono inclini alla non fatica e alla presunzione. Sarebbe servita una guida forte. De Laurentiis? Ha tanti meriti per quello che è diventato il Napoli, ma ha confuso Hollywood con il Maradona. L'ambiente del cinema non è come quello del calcio. Il presidente del Napoli si è sempre scagliato contro le prime donne, ci sono stati tanti ritiri, mancati rinnovi dei contratti e cattiverie che funzionano poco in questo mondo. Il Napoli di Spalletti era altro, aveva dei valori autentici. Calzona mi convince di più rispetto a Garcia e Mazzarri".