Orrico: "Alvini sembrava più un prete che un allenatore, ma ha studiato da Spalletti e mi ha smentito"

Corrado Orrico, ex allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Alvini fa un bel calcio alla Cremonese, mi ha smentito su delle dichiarazioni che ho fatto in passato. Ha sempre avuto un po' l'atteggiamento da prete e non sembrava un allenatore. E' uno che ha studiato da Spalletti, per cui Cremonese-Napoli sarà un po' l'allievo contro il maestro".