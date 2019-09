Orrico perplesso: "Sperimentare e creare confusione nella testa dei giocato non è da Ancelotti”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Corrado Orrico, allenatore: “Con approssimazione assoluta e da esterno dico che cambiare troppo spesso formazione e far riposare i più forti non è una cosa positiva. Gli allenatori moderni prevedono la stanchezza, ma un armadio di 2 metri come Koulibaly non può stare fuori. Il Napoli non è attrezzato per lo scudetto e lo dicevo anche quando l’entusiasmo era alle stelle. Ci sono squadre più forti e più motivate del Napoli. L’Inter gioca con una rabbia agonistica incredibile e a confronto, le partite del Napoli sembrano quelle di un allenamento. Rispetto Ancelotti e non mi va di criticarlo a 400 km di distanza, ma credo che a questo punto della stagione le posizioni dei calciatori debbano essere chiare. Sperimentare e creare confusione nella testa dei giocato non è da Ancelotti”.