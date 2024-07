Orsi: “Con Spinazzola e Di Lorenzo fasce del Napoli fenomenali”

L'ex portiere e attuale opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte

L'ex portiere e attuale opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte: “Spinazzola? Sarebbe un ottimo acquisto, sulla fascia sinistra e destra è stato devastante. Poi ha avuto una serie di infortuni, e va gestito bene. Sarebbe un gran bell’acquisto: è italiano, conosce il campionato e quindi non richiederebbe tempi di adattamento.

Buongiorno? È mancino, può giocare da centrale di difesa e da terzo a sinistra. Molto bravo anche nell’impostazione ed ha anche il gol nelle sue propensioni.

Hermoso? Anche lui mancino, grande esperienza all’Atletico, simile a Buongiorno: 29enne che garantirebbe anche la giusta esperienza a Conte.

Osimhen? Se restasse, sarebbe un fatto tecnicamente positivo ma è in rampa di lancio per la cessione fin dalla sottoscrizione del rinnovo ed ha un ingaggio altissimo. È un calciatore internazionale: forse non ci si aspettava queste difficoltà nella cessione ma può esser ceduto da un momento all’altro.

Lukaku? Importante per Conte ma credo vada rivitalizzato dopo un europeo non al top. Alla Roma ha fatto una ventina di gol, e dà a Conte sicurezza e affidabilità: se rivitalizzato, può ancora essere determinante.

Di Lorenzo? Conte è stato chiaro: il capitano non andrà via, è un giocatore cardine della sua squadra. Con Spinazzola e lui le fasce sarebbero fenomenali”.