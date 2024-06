Orsi difende Meret: "Solo a Napoli viene messo in dubbio, è un portiere affidabile!"

Fernando Orsi, ex portiere, è intervenuto al microfono di Radio Marte

Fernando Orsi, ex portiere, è intervenuto al microfono di Radio Marte: "Nello scorso campionato, la difesa del Napoli è stata disastrosa. Conte ha chiesto giocatori diversi: vuole elementi adatti al suo modo di fare calcio. Ci sarà una mini-rivoluzione. Di Lorenzo può fare il terzino in una difesa a quattro, ma anche il braccetto in un terzetto arretrato. Sono tre anni che non si ferma mai, forse avrebbe bisogno di riposare un po', ma resta un valore aggiunto.

Ieri sembrava un allenamento, la Spagna ha dominato l'Italia con grande facilità. Meret? Solo a Napoli è stato messo in dubbio da parte della critica. E' un portiere affidabile, non è facile prenderne uno migliore che sia disponibile sul mercato. Caprile può essere il futuro del Napoli".