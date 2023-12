Orsi: “Sono queste le due priorità del Napoli sul mercato”

L'ex portiere e attuale opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

L'ex portiere e attuale opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte: “Osimhen è squalificato, però forse poteva restare qualche altro giorno al fianco della squadra, poi per carità non è questo il punto. Diciamo che il senso di appartenenza è molto cambiato da quando giocavo io, ora c’è un altro tipo di professionismo,

La partita con il Monza è difficile, anche se nelle ultime gare i lombardi non mi stanno entusiasmando. All’inizio del campionato giocavano meglio, ma resta una squadra difficile da affrontare, ostica, agile, che sa ripartire molto bene, ha diversi calciatori forti nell’uno contro uno e sappiamo che il Napoli in fase difensiva non sta brillando. Però avanti c’è la possibilità di far male ai brianzoli, serve un Napoli compatto, aggressivo, meno disattento delle ultime gare. E’ una partita fondamentale, quello che il Napoli sta facendo sin qui non è per nulla soddisfacente.

Raspadori e Simeone insieme? Beh, forse Mazzarri ha ragione, significa cambiare modulo o posizioni ad uno dei due, forse non è il caso in questo momento. La priorità sul mercato per me è l’arrivo del difensore centrale, ma anche un centrocampista che possa dare il cambio ad Anguissa è molto importante, perché Cajuste non offre le stesse garanzie del primo e c’è anche da provare a vincere la Supercoppa ”.