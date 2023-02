Orsi sul gol di Osimhen: “Non voglio sminuirlo, ma al 70% l’errore è del portiere”

Nando Orsi, opinionista Sky, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Nando Orsi, opinionista Sky, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Osimhen rifinisce quello che la squadra fa, è diventato incontenibile, ha acquisito una personalità di squadra che non è più singola, è uomo-squadra. Il Napoli ha avuto pazienza, lo Spezia stava bene in campo e non concedeva spazi. Però la squadra di Spalletti non si è mai scoperta, non ha rischiato e questo è sintomo di maturità. Dopo il rigore la partita è diventata un monologo.