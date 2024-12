Orsi: “Un dato su Lukaku mi inorridisce, in una squadra come il Napoli non è possibile”

Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Televomero: “Lukaku? In questo momento sono sorpreso da Conte, lui a Torino schierò a sorpresa il 4-3-3, poi questo modulo è stato confermato ma ha portato a una certa sterilità offensiva. In questo momento la squadra non ha soluzioni e fa giocare uno dei migliori centravanti del campionato spalle alla porta per tutta la gara. Quando leggo che il belga ha toccato 14 palloni in 90′ inorridisco, in una squadra come il Napoli non è possibile che l’attaccante tocchi così pochi palloni e tutti spalle alla porta”.