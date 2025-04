Osimhen: “A Napoli pure con 5 Champions e 10 Scudetti non puoi mai eclissare Maradona”

Victor Osimhen, ospite qualche settimana fa del podcast di Obi Mikel, aveva parlato della sua esperienza a Napoli. Di seguito un passaggio dell'intervista dell'attaccante su Diego Armando Maradona: "Se bestemmi a Napoli, soprattutto su Maradona, o qualcosa del genere, forse capirai. Maradona è un dio, un semidio lì.

Lui è così grande, penso che nessun giocatore a Napoli può nulla per superarlo. Stai sprecando tempo, puoi vincere 5 Champions, puoi vincere 10 scudetti, qualunque cosa tu voglia vincere non potrà mai eclissare Maradona per quello che ha fatto per loro. Lo sai loro lo tengono in alto, massima stima. E poi per me era come se fossi venuto lì solo per le mie cose, sai di non farlo perché non c’è niente che posso fare per superarlo. Perché li ha portati alla gloria da solo. In città vedi murales di Maradona ovunque, ogni angolo della città wow!“.