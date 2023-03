Osimhen miglior centravanti della storia del Napoli? Calaiò: "No, il top è stato Higuain"

Osimhen è il miglior centravanti della storia del club? A rispondere alla domanda è proprio un ex attaccante del Napoli come Emanuele Calaiò

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Osimhen è il miglior centravanti della storia del club? A rispondere alla domanda, nella lunga intervista al Corriere del Mezzogiorno, è proprio un ex attaccante del Napoli come Emanuele Calaiò: "No, il migliore è stato Higuain. Io ho giocato anche con Cavani. L’argentino però credo sia il miglior attaccante dell’era moderna del Napoli. Completo, sapeva far tutto e comunque ha raggiunto il record di reti in un campionato: 36 gol sono tantissimi. Significa che era dominante, neanche un cingolato lo fermava".