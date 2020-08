Osimhen sull'infanzia: "Non è facile alzarsi solo per sopravvivere. Non rinunciate ai vostri sogni!"

Nella conferenza stampa di presentazione di Victor Osimhen, non è mancata una domanda sulle difficoltà nel crescere nella periferia di Lagos e sul suggerimento a tutti i bambini delle periferie: "Il consiglio è di non arrendersi mai alle condizioni della vita, vivere in una periferia dove ti alzi e pensi a come sopravvivere non è facile, ma non bisogna arrendersi e lavorare sodo. Mai rinunciare ai propri sogni"

