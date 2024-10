Osimhen svela: “Okan Buruk mi ha convinto ad accettare il Galatasaray”

vedi letture

È iniziata con 2 gol e 4 assist in appena 303 minuti giocati tra Super Lig ed Europa League l'avventura di Victor Osimhen con la maglia del Galatasaray.

È iniziata con 2 gol e 4 assist in appena 303 minuti giocati tra Super Lig ed Europa League l'avventura di Victor Osimhen con la maglia del Galatasaray. L'attaccante nigeriano, arrivato in prestito dal Napoli fino al 30 giugno 2025 al Galatasaray a fine mercato, ne ha parlato in una lunga chiacchierata coi media turchi, come riporta il portale Fanatik: "Per me è un privilegio venire al Galatasaray. Drogba è uno dei miei eroi, anch'io ho giocato qui. Ringrazio anche i tifosi del Galatasaray. Qui mi hanno accolto tutti molto bene. Sono in un club molto grande. Sono pronto a fare tutto il possibile per questo club", le sue dichiarazioni.

Sulla sua estate piena di rumors e sondaggi, ma con poche trattative reali, Osimhen ha poi aggiunto: "Stavo per andarmene dopo 3-4 mesi, stavo per andare in altri posti, in quel momento ho parlato con Okan Buruk. Mi ha colpito profondamente come padre, come allenatore, come essere umano. Mi disse che la squadra era di alta qualità e che aveva grandi obiettivi. Giocare con questi giocatori e raggiungere il successo è stato convincente. Quando sono arrivato qui, ho capito che si tratta di un club serio. Siamo molto felici qui come famiglia".