Ospina e il dualismo con Meret: "Siamo grandi amici, è un grandissimo portiere"

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della rivalità con Alex Meret: "La prima cosa è il rapporto che ho con lui, abbiamo una grande amicizia. Sono sempre pronto ad aiutarlo quando ha bisogno, è un grandissimo portiere. E' un bene per l'italia avere un portiere come lui".