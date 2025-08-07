Ostigard: "Scudetto a Napoli indescrivibile dopo 33 anni. E' stato incredibile"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Secolo XIX, il difensore del Genoa Leo Ostigard ha raccontato le emozioni per la vittoria dello scudetto con il Napoli di Luciano Spalletti: "Indescrivibili, perché era un titolo che mancava da 33 anni e l’atmosfera era incredibile. A Napoli si vive di calcio e poi con Spalletti la squadra aveva un gioco bello e vincente. Ma questa è storia, il mio presente è il Genoa. Dove ho voluto fortissimamente tornare.

I compagni di squadra ritrovati del 2022? Vasquez, Frendrup ed Ekuban. Thorsby allora giocava nella Sampdoria. Sono contento che adesso sia in squadra con me, come già accade in nazionale. Sorpreso dal 3-0 della Norvegia sull’Italia? No, perché l’Italia non ha giocato molto bene. E poi la Norvegia ha tanti giocatori forti come Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth, tanto per fare qualche nome. Vogliamo andare al Mondiale, anche se sappiamo che non sarà facile".