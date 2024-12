Padovan: “Infortunio Buongiorno non cambia la forza del Napoli, resta candidata allo scudetto"

“L’infortunio di Buongiorno priva il Napoli di un elemento molto importante, ma non cambia la forza della squadra in assoluto. Nessun dramma, dunque, perché Conte - ha detto il giornalista Giancarlo Padovan a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - ha assicurato al Napoli una fase difensiva solida.

Per me il Napoli, anche senza Buongiorno, resta una seria candidata allo scudetto, insieme ad Atalanta e Inter. Il 6-0 rifilato da quest’ultima alla Lazio dice qualcosa ma non tutto, e soprattutto non cambia tutto. Nel primo tempo, non dico che l'Inter fosse del tutto soggiogata dalla Lazio, ma intimidita sì. Il rigore, poi, ha cambiato tutto. Il risultato è stato forte, è un segnale che l'Inter vuole andare lì, che è in corsa, come detto, con Napoli e Atalanta per giocarsi lo scudetto. Il segnale è questo: ci sono tre squadre a lottare per il titolo e tutto il resto è contorno. Si sta verificando ciò che avevo detto tempo addietro, in splendida solitudine, con Lazio e Fiorentina che vanno a ridimensionarsi. Poi nel calcio non si può mai dire…”.