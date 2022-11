Padovan lancia il Napoli: "Sta scappando, il Milan non funziona più come prima"

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così il momento del Milan

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan doveva vincere a Cremona, ma non ce l'ha fatta. Non è riuscito a segnare nemmeno un gol alla Cremonese. E' vero che mancavano Theo Hernande e Giroud, entrambi squalificati, però questa squadra mi sembra che abbia qualcosa che non funziona come prima. Sul banco degli imputati è finito anche Pioli. Il Milan sembra aver fatto un passo indietro e non uno in avanti rispetto all'anno scorso. Al momento c'è delusione nel Milan che vede il Napoli che sta scappando".