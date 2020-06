Padovan: "Maksimovic tra i migliori in campo. Può rubare il posto a Manolas"

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di Sky per dire la sua su Nikola Maskimovic: "Maskimovic è stato tra i migliori in campo contro l'Inter e in generale sta facendo molto bene. Manolas, rispetto alle attese, non sta dando risposte confortanti. Il serbo può sicuramente rubare il posto al greco dopo prestazioni di questo genere"