Padovan: “Milan in crisi e Pioli è alla frutta, il Napoli può arrivare in finale di Champions”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore Calciomercato.com: "L’arbitro Chiffi è stato pessimo, ma Mazzoleni è stato peggio. Anche oggi, leggendo vari giornali, ho cercato di capire: il fallo di mano di Vlahovic era più evidente e punibile, inspiegabilmente Mazzoleni lo ritiene involontario. Detto questo, credo si potesse vedere anche quello di Rabiot che, secondo me, è un fallo di mano. Insieme a Mazzoleni, è responsabile Chiffi e lo è anche di ciò che accade dopo: è un arbitrino che si fa trascinare dalla bolgia, dalla folla. Dicono che sia tra i più bravi, a me non sembra. Inter-Juventus è stata una brutta partita durante e dopo, due squadre che si aspettano non possono offrire spettacolo, a loro non interessa il bel calcio, sono squadre concettualmente modeste. Non c’è paragone con quello che sta facendo il Napoli che ha 19 punti in più sulla Lazio. Derby di Roma? Non si riesce a concepire una partita in maniera cavalleresca, serena, ci sono sempre risse, espulsi.

Risultatisti contro giochisti? Alla fine, chi gioca a calcio trionfa. Il calcio è un gioco offensivo, ragionato, che va affrontato in maniera collettiva. Nel Napoli ci sono 2 campioni, Osimhen e Kvara.